Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem haberi sonrası sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.