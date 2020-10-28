Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ankara'da saatler 05.04'ü gösterdiği esnada korkutan bir deprem meydana geldi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem haberi sonrası sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Çubuk (Ankara)
Tarih-Saat : 28.10.2020, 05:04:37 TSİ
Enlem : 40.5285 N
Boylam : 32.9640 E
Derinlik : 10.17 km
Detay : https://t.co/CVZbTqS90V@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi