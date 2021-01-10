Ankara'da 4.5 şiddetinde deprem! 10 Ocak Ankara'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ankara'da saat 22.53 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 12,81 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Eskiköy- Kalecik olduğu belirtilen depremin şiddeti 4.6 olarak açıklanırken depremin derinliği 6.7 olarak kaydedildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DEPREM PAYLAŞIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş depremin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Yavaş, yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: "CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: "OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Bakan Kurum paylaşımında "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

DEPREM UZMANLARINDAN ANKARA'DAKİ DEPREME İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Ankara çevresinde çok aktif faylar yok. Bunların deprem kapasitesi de çok fazla değil. Daha büyüğü konusunda çok fazla endişe taşımıyoruz. Görüldüğü gibi Türkiye'nin her yerinde deprem olabiliyor. İzmir olayı bize çok ders verdi. İzmir'de bir deprem olmamasına rağmen çok fazla hasar ve can kaybı oldu. Ankara çevresi de bu depremlerden etkilenebilir. Zeminler çürükse buralarda hasarlar, hissetmeler farklı olur. Ankara çevresinde 4 ve 4'ü geçen depremler oluyordu zaten ama yıkıcı etkenler anlamında pek deprem yok." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, az önce Ankara’yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF’a kadar uzanıyor olabilir." ifadelerine yer verdi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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