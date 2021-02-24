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  3. Ankara'da 46 suç kaydı bulunan 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

Ankara'da 46 suç kaydı bulunan 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

Ankara Keçiören'de toplam 46 suç kaydı bulunan 3 kişi üzerlerinde satılmaya hazır uyuşturucu madde ile yakalandı.

Ankara'da 46 suç kaydı bulunan 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma esnasında Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yabangülü sokak üzerinde 1 otomobilin içerisinde 3 şüpheli kişiye rastlandı.

Ekiplerin aeaç içerisinde yaptıkları kontrolde sürücü G.G.,  Ö.A., K.A. kimlikli kişileri tespit ederken, Ö.A.’nın üzerinde şeffaf poşet içerisinde 33.5 gram eroin ele geçirdi.Ö.A., yapılan mülakatta  uyuşturucunun G.G.’e ve kendisine ait olduğunu ve sattıklarını söyledi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda G.G’nin 2 farklı adresinde yapılan aramalarda 4 parça şeklinde şeffaf poşetlerle paketlenmiş daralı 70 gram eroin maddesi, 3 parça şeffaf poşetlerle paketlenmiş daralı 370 gram esrar maddesi, 36 adet Extacy uyuşturucu hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas tartı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10.150 TL para ele geçirildiği öğrenildi.

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