Ankara'da 8 kişi 12 bin 600 TL'lik halay çekti!
Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde bir grup genç, yasaklara rağmen cadde ortasında halay çekti. Görüntülerden kimliklerini tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal mesafeyi hiçe sayan 8 kişiye toplam 12 bin 600 TL idari para cezası verdi.
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13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:33
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