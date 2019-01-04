Ankara’da Açıköğretim Fakülteleri konuşuldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, bünyelerinde Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversitelerin rektörleri ve ilgili fakülte dekanlarıyla bir araya geldi.

Ankara'da gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültelerinin öğretim kalitesinin geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesine yönelik toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ilgili fakültelerin dekanları katıldı.

Toplantıda Üniversite Rektörleri ve Fakülte Dekanları, YÖK'ten beklentilerini dile getirerek, gerçekleştirilen projeler, sorunlar ve talepler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Açıköğretim Fakültelerindeki öğretim kalitesi ile ilgili, Yükseköğretim Kurulunun hedefleri hakkında açıklama yaparak Açıköğretim sisteminin mevcut durumunu değerlendirdi ve geleceğine yönelik yapılacak olan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Açıköğretim Fakültemizde gerçekleştirilen kalite geliştirme çalışmaları ile geleceğe yönelik projelerimiz hakkında Dekanımız Prof. Dr. Cafer Çelik kısa bir sunum yaptı. Daha sonra yeni öğretim yılında açmayı planladığımız programlar hakkında YÖK yetkililerimizle istişarelerde bulunduk.

Yeni YÖK vizyonu kapmasında çalışmalarımızı yürüttüğümüzü kendileriyle paylaştık. Bu vizyon dijitalleşmeyi de içine alıyor. Yeni dünya düzeninde artık eğitim, mesafe tanımaksızın verilebiliyor. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. YÖK'ün belirlediği hedefler, bize de ufuk açıyor. Bu vesilesiyle göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çeşitli konular hakkında fikir alışverişlerinde bulunduklarını belirten Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çelik ise Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu ve geliştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA