Ankara’da akıllara zarar veren olay! 74 kişiyle ilişki yaşayan kadın çocuklarını istismar ettirdi

Ankara'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim kan donduran iddialarda bulundu. Eşini takibe aldığını söyleyen Azim, eşinin 74 kişiyle ilişki yaşadığını ve sosyal medyada başka erkeklerle mesajlaştığını gördüğü belirtti.

“74 AYRI KİŞİYLE İLİŞKİ YAŞADI”

BEYAZ TV'nin özel haberine göre Azim'in durumu fark etmesinin ardından ikili arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini döven Azim, şikayet üzerine 3 gün cezaevine kaldı. Çıktıktan sonra ise eşinin başka erkeklerle ilişki yaşadığına dair belgeleri savcılığa götürdü. Başına gelenler hakkında konuşan Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4 -5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMDA GARİPLİK VARDI”

Mahkeme kararıyla çocuklarının geçici velayetini aldığını ve çocuklarındaki değişimi kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen Azim, "Çocukları aldıktan sonra 4-5 gün boyunca sabaha kadar bağırdılar, çocuklarımda gariplik vardı. O gece yarım yamalak çocuğu konuşturdum, bana özel yerlerinin ellendiğini söylediler" diye konuştu.

“NEDEN TUTUKLANMIYORLAR?”

Mustafa Azim'in suç duyurusunun ardından çocukların anneleri dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adalet Bakanlığı'na seslenen Mustafa Azim ise, "Her şey ortada, çocukların pedagog eşliğindeki ifadeleri de açık. Neden tutuklanmıyorlar?" ifadelerini kullandı.

“KIZINI BANYOYA VEYA TUVALETE KİLİTLİYORLARMIŞ”

Kızıyla arasında geçen diyaloğu da anlatan Azim, "Çocuk, 'Sizi babama söyleyeceğim' dediğinde dövüp banyoya veya tuvalete kilitliyorlarmış. Kız bu yüzden saçlarını yolduğunu söylüyor. Peki kızım, annen yok neden şimdi saçını yoluyorsun diye sorduğumda ise 'Kapı çaldığında onun geldiğini düşünüyorum' cevabı veriyor” ifadelerini kullandı.