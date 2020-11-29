Ankara'da anaokulları kapatıldı mı? Okul öncesi uzaktan eğitime geçildi mi?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde özellikle çocukların bulaş riskini artırması sebebiyle okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu kurumlardam uzaktan veya yüzyüze eğitim yapılmasını il ve ilçelerde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlemesine karar verilmişti.

ANKARA'DA ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, okul öncesi kurumlarda uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi. Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.

OKUL ÖNCESİ UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada,

"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.