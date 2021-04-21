Ankara’da araçlar ücretsiz dezenfekte etme çalışmaları sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, korona virüse karşı açtığı savaşı sürdürüyor. Belediyenin geçen sene mart ayında vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilmesi için kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonu hizmet vermeye devam ediyor. İstasyonda vatandaşların özel araçları ile servis ve toplu taşıma araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Belediye ayrıca yine bu istasyona başvuran resmi kurum araçlarını da dezenfekte ediyor.

"VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak korona virüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, "Belediyemiz bu konuda seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmadan açıklanan tedbirlere uymalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İstasyonumuza aracı olan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız ve virüsü hep birlikte yeneceğiz. Birlikte başaracağız" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI