Ankara’da aranan suç örgütü lideri yakalandı

Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet" kod adlı suç şebekesi lideri İ.B., polisin uzun süren çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" kod adlı İ.B.'yi takibe aldı.

Polis ekipleri tarafından 8 yıldır aranan suç şebekesi lideri İ.B.'nin yakalanmamak için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda İ.B.'nin yakalanmamak için başvurduğu yöntemler arasında, kağıt toplayıcılığı yaptığı ve farklı model ve marka araçlar kullandığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin sonucunda aranan suç örgütü liderinin Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde olduğu belirlendi.

Kuzey Ankara'da bir apartmanda ikamet ettiği öğrenilen İ. B.'yi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi bulunduğu yerde gözaltına aldı. Sorgulanmak için emniyete götürülen zanlı daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA