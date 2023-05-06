Ankara'da arsa sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediye o arsaları yok fiyatına satışa çıkardı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Belediye Başkanlığı, şehirdeki 20 arsayı satışa sunuyor. Arsa alıcılarına avantaj sağlamak amacıyla, ödeme seçeneklerinde 6 taksit imkanı sunuluyor. Bu fırsat sayesinde, arsa sahibi olmak isteyenlerin ödeme planları daha esnek hale geliyor. İşte ayrıntılar...

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Ankara'da arsa sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediye o arsaları yok fiyatına satışa çıkardı

Ankara'nın Kızılcahamam Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallelerinde bulunan 20 arsayı satışa çıkarıyor. Arsaların büyüklükleri 746,56 metrekare ile 7 bin 215 metrekare arasında değişiyor ve muhammen bedelleri 3 milyon 896 bin 391 TL ile 537 bin 523 TL arasında. Satış ihalesi 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve yüzde 25 peşinat ödemesiyle kalan bedel 6 taksit halinde ödenebilecek.

6 TAKSİT İLE ÖDENEBİLECEK

ARSA

Ankara İli Kızılcahamam Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendilerine ait olan İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallesinde bulunan taşınmaz malların satış ihalesini düzenliyor. İhale kapsamında, ada, parsel ve miktarları ayrıntılı bir şekilde belirtilen 20 adet taşınmaz satışa sunulacak.

Belediye Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ihale, 9 Mayıs ve 10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. İhale şartnamesi bedeli karşılığında Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında alanları 746,56 metrekare ile 7 bin 215 metrekare arasında değişen 20 adet arsa bulunuyor. Muhammen bedellerinin 3 milyon 896 bin 391 metrekare ile 537 bin 523 TL arasında değiştiği taşınmazların geçici teminat bedelleri ise 116 bin 892 TL ile 16 bin 126 TL arasında değişiyor.

Yatırımcılar, ihaleye katılım sağlamak için yüzde 25 peşinat ödemeleri gerekiyor. Geri kalan tutar ise 6 eşit taksit halinde ödenebilecek. İhale, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek ve taşınmazların sahipleri belirlenecek.

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