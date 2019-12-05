Ankara'da balık boyu denetimi

ANKARA'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, sahil kentlerinden Başkent'e getirilen su ürünlerini denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Ankaralılara satılan balık ve diğer su ürünlerini denetledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın başında bulunduğu ekipler, sabaha karşı kamyonlarla şehre getirilen ürünleri inceledi. Ekipler, ardından Ankara Balık Hali'ne geçti. Tezgahlarda satışa sunulan çeşit çeşit balıklar ile depolarda saklanan ürünler, boy, avlanma yaşı ve hijyen yönünden denetlendi.

'56 İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'

Korkmaz, Ankara genelinde hal, perakende satış noktaları ve yol kontrol noktaları olmak üzere 30'un üzerinde ekiple toplam 405 noktada uygulama yapıldığını aktardı. Yıl içerisinde yapılan denetlemelere ilişkin bilgi veren Korkmaz, şöyle konuştu:

"2019 yılı içerisinde Ankara genelinde 7100 civarında denetim gerçekleştirildi ve bu denetimlerde büyük oranda balıkçılarımızın zaman ve boy yasağına uydukları görüldü. Ancak zaman zaman kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye de idari para cezası uygulandı. 9000 kilogram civarında balığa el konuldu ve 365 kilogram balık da suya geri bırakıldı."

Kurallara uymayan işletmelere 1635 lira idari para cezası kesildiğini aktaran Korkmaz, Su Ürünleri Kanunu'nda yakın zamanda yapılan değişiklikle ceza miktarının yükseltildiğini ve yeni cezaların 2020'de uygulanmaya başlayacağını söyledi. Kokmaz ayrıca, kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye 100 bin liranın üzerinde bir idari para cezası kesildiğini belirtti.

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Kaynak: DHA