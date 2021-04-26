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Ankara’da bekçilerden gece denetimleri, Kısıtlamayı ihlal edenlere izin yok

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "gece kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler gerçekleştiriyor.

Ankara’da bekçilerden gece denetimleri, Kısıtlamayı ihlal edenlere izin yok

Ankara'da koronavirüs kapsamında uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde gece denetimleri gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "gece kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında karşılaştıkları vatandaşlara gerekli izin belgelerini soran bekçiler, mahallelerde şüpheli gördükleri durumlarla da yakından ilgileniyor. Bekçiler, görevleri sırasında karşılaştıkları olayları anında bağlı bulundukları polis merkezine bildiriyorlar.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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