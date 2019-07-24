Ankara’da Belarus Müsteşarı'na silahlı saldırı! Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Poganshev ağır yaralandı, saldırgan ise ardından kafasına sıkarak intihar etti.

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Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinin Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde gerçekleşti. Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. SALDIRGAN KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Etiketler : Ankara, büyükelçi, Belarus



