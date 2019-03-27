Ankara'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında İşçi Blokları Mahallesi 1516. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Atakan K., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışma yaşadı. Giderek büyüyen tartışmanın ardından şüpheli kişi, Atakan K.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Karnından yaralanan Atakan K., caddede bulunan bir eğlence mekanına sığındı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Atakan K.'ya ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA