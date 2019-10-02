Ankara’da bir evin çatısı alev alev yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki katlı bir evin çatısı alev alev yandı. Yanan evdeki 10 kişi zarar görmeden itfaiye ekibi tarafından tahliye edildi.

Olay, saat 22.00 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Şehit Rafet Sever Caddesi'nde bulunan 929. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de evde bulunan 10 kişiyi tahliye etti. İtfaiye ekipleri tahliyenin ardından çatıya çıkarak alevlere müdahale etti.

Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık iki saatlik uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangının ardından, evin çatısında ve ikinci katında hasar oluştu.

Kaynak: İHA