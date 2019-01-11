Ankara’da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kuru yemiş ve alkollü içki satışı yapılan bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Batıkent'te kuru yemiş ve alkollü içki satışı yapılan bir iş yerine gelen Barış Emre A. iş yeri sahibi Özkan Barış K'den alkollü içki ve çeşitli ürünler almak istedi. Dükkan sahibi Özkan Barış K. kendisine uzatılan kredi kartı ile işlem yapmaya çalışırken Barış Emre A. bu sırada tezgah üzerinde bulunan alkol şişesini alıp kaçmaya başladı. Kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaşan Barış Emre A. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, şüphelinin kaçtığı aracın kiralık olduğunu tespit ederek firma sahibi ile görüşmesi sonucu araç takip sisteminden yerlerini belirledi. Daha sonra söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Barış Emre A. ile birlikte hırsızlık olayına karışan Yunus Emre K, Mehmet Can K. ve Elif Nur C'yi de yaşanan kovalama sonucu yakaladı.

Kaynak: İHA