Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

Alınan bilgilere göre Çankaya ilçesindeki İleri Mahallesi Mektep Sokak'taki boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Altay Sokak’ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma meydana geldi. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı apartmanda çökme tehlikesi meydana geldi. Binanın önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği belirlenen apartman ile çevresindeki toplam 15 bina boşaltıldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, 8 katlı apartman ve çevresindeki binalarda oturan vatandaşlar kontrollü olarak tahliye etti.

"BELEDİYE EKİPLERİ BİR ŞEY YOK DEMİŞLER"

Tahliye edilen binada oturan, Metin Uçak, “Saat 15.30 da tespit etmişler ve belediye ekiplerini çağırmışlar. Belediye ekipleri de bir şey yok rahat olun demişler. Aşağıda hafriyat alınıyor. Temele de giriyorlar. Binada da kayma oluyor." dedi.

MÜTEAHHİDDEN SKANDAL ÇIKIŞ

Tahliye edilen başka bir binada oturduğunu belirten Levent Müezzir, komşuların binada titreme olduğunu fark ettiğini ifade ederek," Müteahhidin yanına ben de gittim adam diyor ki; 'Çankaya Belediyesi’nin personeli geldi, ölçtüler ve ben tapulu yerimde istediğim gibi hafriyat yaparım' dedi." dedi.

BİNA ÇÖKMEYE BAŞLADI, ÇATIRTILAR GELİYOR

Sözlerine devam eden Müezzir," Adam kepçeyi getirmiş, istinat duvarının yanındaki büyük kayayı oynatarak kaymaya sebep oluyor. Müteahhide söylüyoruz onun da hiç umurunda değil. Komşularımız sağ olsun bizi misafir edecekler. İki gündür bir mağduriyet var. Az önce de bina çökmeye başladı çatırtılar geliyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE YETKİLİLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede incelemelere başladığını ifade etti.