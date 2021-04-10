Kırıkkale Valisi Sezer, kentte 81 proje yürütüldüğünü açıkladı10 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deİhbar üzerine olay yerine giden polislere minik öğrencilerden marşlı sürpriz10 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'deNisan ayında kar yağan peri bacalarından büyüleyen manzara10 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Savaşçı 5. sezonuyla FOX'ta10 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'daSON DAKİKA! Pınar Gültekin davasında flaş gelişme: Savcı D.Y. istifa etti10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız tekrar bölümüyle Kanal D'deAnkara’da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, 21 bina boşaltıldı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle 11 daireli 40 kişinin yaşadığı apartmanda çökme tehlikesi meydana gelmesi sonucu bu apartmanın çevresindeki 15 bina boşaltıldı.

Alınan bilgilere göre Çankaya ilçesindeki İleri Mahallesi Mektep Sokak'taki  boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Altay Sokak’ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma meydana geldi. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı apartmanda  çökme tehlikesi meydana geldi. Binanın önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği belirlenen apartman ile çevresindeki toplam 15 bina boşaltıldı.

Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, 8 katlı apartman ve çevresindeki binalarda oturan vatandaşlar kontrollü olarak tahliye etti.

Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

"BELEDİYE EKİPLERİ BİR ŞEY YOK DEMİŞLER"

Tahliye edilen binada oturan, Metin Uçak, “Saat 15.30 da tespit etmişler ve belediye ekiplerini çağırmışlar. Belediye ekipleri de bir şey yok rahat olun demişler. Aşağıda hafriyat alınıyor. Temele de giriyorlar. Binada da kayma oluyor." dedi.

 

Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

MÜTEAHHİDDEN SKANDAL ÇIKIŞ

Tahliye edilen başka bir binada oturduğunu belirten Levent Müezzir, komşuların binada titreme olduğunu fark ettiğini ifade ederek," Müteahhidin yanına ben de gittim adam diyor ki; 'Çankaya Belediyesi’nin personeli geldi, ölçtüler ve ben tapulu yerimde istediğim gibi hafriyat yaparım' dedi." dedi.

Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

BİNA ÇÖKMEYE BAŞLADI, ÇATIRTILAR GELİYOR

Sözlerine devam eden Müezzir," Adam kepçeyi getirmiş, istinat duvarının yanındaki büyük kayayı oynatarak kaymaya sebep oluyor. Müteahhide söylüyoruz onun da hiç umurunda değil. Komşularımız sağ olsun bizi misafir edecekler. İki gündür bir mağduriyet var. Az önce de bina çökmeye başladı çatırtılar geliyor” ifadelerini kullandı.

Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

BELEDİYE YETKİLİLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede incelemelere başladığını ifade etti.

Ankara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldıAnkara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldıAnkara'da büyük korku! İnşaat sonrası yolda yarıklar oluştu, çökme tehlikesi nedeniyle 15 bina boşaltıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT