Ankara’da buzlu yollar sürücülerin kabusu oldu

Ankara'da önceki gece etkili olan yoğun kar yağışının ardından buz tutan yollar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'da birkaç gündür süren yoğun kar yağışı ve sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle ortaya çıkan buzlanma, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Şehrin pek çok yerinde tedbirsiz yola çıkan sürücüler, buz pistine dönen yollarda araç kullanmakta güçlük çekti. Kış lastiği olmayan araçlar, yollarda kayarak ilerlerken pek çok trafik kazası meydana geldi. Buzlanma yalnızca araç sürücülerini değil, yayaları da bir hayli zorladı. Buz üzerinde yürümeye çalışan Ankaralılar, düşe kalka yollarına devam etti.

Kaynak: İHA