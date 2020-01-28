Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u operasyonlar neticesinde yakalandı.
FETÖ/PDY terör örgütünün şüphelilerini yakalanması için çalışmalar sürüyor. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 10'u yakalanmıştır. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir” denildi.
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