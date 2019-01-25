İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ankara'da Bylock operasyonu: 41 gözaltı kararı

Ankara'da Bylock operasyonu: 41 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı.

Ankara'da Bylock operasyonu: 41 gözaltı kararı

Ankara'da Bylock operasyonu: 41 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.