Ankara'da 'Covid-19 Savar' ile dezenfeksiyon

ANKARA'da, cadde ve sokaklar, Mamak Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği "Covid-19 Savar" isimli basınçlı sistemle dezenfekte edildi.

Mamak Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek için araç üzerine monte edilen bir sistem geliştirdi. AR-GE çalışması Mamak Belediyesi'nce yapılan "Covid-19 Savar" adlı sistem, geçen hafta Mamak ilçesindeki cadde ve sokakları dezenfekte etti. Birçok belediyenin de ilgisine çeken Covid-19 Savar, geçtiğimiz günlerde talep üzerine Akyurt, Kalecik, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere ilçelerinde de dezenfekte çalışması yaptı.

Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Virüsün yayılımını engellemek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye'de ilk olan ve geçtiğimiz hafta Mamak genelinde cadde ve sokakları dezenfekte eden Covid-19 Savar, talep doğrultusunda Ankaramızın ilçelerinde de cadde ve sokakları dezenfekte etti. Caddelerimizi dezenfekte eden bu sistemi, talep doğrultusunda başka ilçelerimize göndermeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla seferberiz" dedi.

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Kaynak: DHA