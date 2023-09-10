Ankara’da darp ettikleri kişiyi arabadan atan şahıslar gözaltına alındı

Başkentte darp ettikleri kişiyi sokak ortasında arabadan atan 3 şahıs gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ankara’da darp ettikleri kişiyi arabadan atan şahıslar gözaltına alındı

Başkentte darp ettikleri kişiyi sokak ortasında arabadan atan 3 şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 9 Eylül günü saat 21.00 sıralarında sokak ortasında beyaz bir aracın içinden bir kişinin atıldığı ihbarı üzerine Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen ekipler, dövülmesi sonucu baş ve yüz kısmına aldığı darbeler nedeniyle yerden kalkamayan D.E. adlı kişiyi, hastaneye sevk etti.

Polis ekiplerince olayı gerçekleştirenlerin ise O.E., A.K. ve E.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Ekiplerin, yaralı D.E. ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, aşırı alkolün etkisiyle şahıslarla aralarında küfürleşmeden dolayı kavga çıktığını ve E.Ç. isimli şahsın araç içerisinde kendisini darp edip, aracın arka koltuğundan kendisini attığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

Olayda bahsi geçen geçen beyaz renkli aracın ise A.K. isimli şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Konu ile ilgili şüpheliler O.E., A.K. ve E.Ç.'yi yakalayan görevliler gerekli işlemleri yapılmak üzere şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden E.Ç.'nin, aşırı alkollü olduklarını, küfürleşme sonrası çıkan kavga sonucu D.E.'yi arabanın arkasında darp ettiğini ve araçtan attığını kabul ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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