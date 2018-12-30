Ankara’da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Ankara'da DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yeni yıla girerken operasyonlarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, provokatif eylem içerisinde olduğu tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olan zanlıların tek tek adreslerine gerçekleştirilen operasyonda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA