Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan davada karar
IHAAW123720-ASA/07-03-2019 - Ankara'da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW123720-ASA/07-03-2019 - Ankara'da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. 07.03.2019 12:37:20 TSI NNNN
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