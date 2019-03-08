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Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan davada karar

IHAAW123720-ASA/07-03-2019 - Ankara'da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan davada karar

IHAAW123720-ASA/07-03-2019 - Ankara'da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. 07.03.2019 12:37:20 TSI NNNN


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