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Ankara'da dehşete düşüren olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, baba ve oğula silahlı saldırı açıldı. Saldırı sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

Ankara'da dehşete düşüren olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Altanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.U ve oğlu V.U kimlikleri tespit edilemeyen üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.Saldırıda kurşunların hedefi olan V.U kolundan yaralanırken, baba M.U ise başına isabet eden kurşun sonucu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi üzerine ilk müdahalelerin ardından baba ve oğul Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba M.U, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da dehşete düşüren olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

ŞÜPHELİ İSİMLER TUTUKLANDI!

Tedavisi devam eden V.U, kendilerine ateş saçan kişilerin M.Ö.B, A.K ve T.A olduğunu söylerken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Bu arada polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği caddeyi şeritle kapatıp, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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