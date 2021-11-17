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Ankara'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 17 Kasım 2021?

Son dakika haberine göre Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Ankara'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 17 Kasım 2021? İşte detaylar...

Ankara'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 17 Kasım 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Ankara çevre illeri ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 17 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında...

Ankara'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 17 Kasım 2021?

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU 17 KASIM 2021? ANKARA NEDEN SALLANDI 17 KASIM 2021?

Ankara ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.  Kandilli Rasathanesi, Düzce'de 15.40 saatinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu sebeple çevre illerden de deprem hissedildi.

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