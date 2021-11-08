Ankara'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 8 Kasım 2021?
Son dakika haberine göre Konya'da deprem meydana geldi. AFAD, deprem büyüklüğünün 5.1 olduğunu açıkladı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 8 Kasım 2021? İşte detaylar...
AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 8 Kasım 2021?" Detaylar haberimizin devamında...
ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU? ANKARA NEDEN SALLANDI 8 KASIM 2021?
AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.