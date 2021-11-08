AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 8 Kasım 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU? ANKARA NEDEN SALLANDI 8 KASIM 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.