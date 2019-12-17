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  3. Ankara'da dev operasyon: 171 kişi gözaltına alındı

Ankara'da dev operasyon: 171 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171'i gözaltına alındı.
17 Aralık 2019 Salı 11:56

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