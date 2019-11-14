Ankara’da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre doğum günün kutlamak için ayrı yaşadığı eşini eve davet eden kadın, kendisine şiddet uygulamaya başlayan kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre doğum gününü kutlamak için bir süredir ayrı yaşadığı eşi Çağrı Ş.'yi eve davet eden Seda Ş., eve gelen eşi ile henüz bilinmeyen bir nedenle 4 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eşinden şiddet görmeye başlayan talihsiz kadın, çareyi o sırada eline geçen bıçakla kocasını yaralamakta buldu. Seda Ş.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Çağrı Ş., koşarak evin karşısında bulunan taksi durağına sığındı. Ağır yaralanan Çağrı Ş., kanlar içerisinde taksi durağının önüne düştü.

Taksicilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Çağrı Ş.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralı Çağrı Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Seda Ş.'yi suç aleti ile birlikte şoka girmiş bir şekilde buldu.

"Ne yaptığımı hatırlamıyorum"

Polisleri karşısında bulan talihsiz kadın, kendisine ne olduğunu soran polislere ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Gözaltına alınan Seda Ş., sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü.

"Bana yardım edin dedi yere yığıldı"

Olay sırasında taksi durağında müşteri bekleyen taksici Gürsel Hınıslı, "Biz durakta yolcu bekliyorduk. Genç bir arkadaş geldi. Eli ayağı kan içindeydi. Bana yardım edin demesiyle yere yığılması bir oldu. Ben de o arada hemen ambulansı ve polisi aradım. Durumu ağırdı. Çok kan kaybetti" dedi.

"Baba gel Çağrı beni öldürüyor"

Seda Ş.'nin teyzesi olan Fatma Ceylan, çiftin bir süredir ayrı yaşadığını ve kendilerinin vesilesiyle tekrar barışmaya çalıştıklarını belirterek, "Keşke barıştırmasaydık. Ekonomik sıkıntılardan dolayı uzun süredir ayrı yaşıyorlardı. Çağrı, uzun süredir Antalya'da yaşıyordu. Kız burada kendi hayatını sürdürüyordu. Seda bugün diğer kız kardeşime yardım ediyordu. Çağrı, "Seda gel bugün senin doğum günün" bahanesiyle Seda'yı eve çağırmış. Aralarında tam ne olduğunu bilmiyoruz ama Seda babasını arayarak "Baba gel Çağrı beni öldürüyor" demiş. Çağrı, 4 yaşındaki çocuklarının yanında Sedayı dövüyormuş. Seda'ya olaydan sonra da sordum burada ne olduğunu, Seda, "Teyze hatırlamıyorum. Bana yumruk vuruyordu bende can havliyle bıçağı aldım vurdum" dedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA