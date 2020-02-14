Ankara'da eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı

ANKARA (AA) - Başkentte eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle halkın ilgi gösterdiği eğlence mekanlarında 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzurunu bozabileceği düşünülen kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarını asayiş ve sağlık yönünden denetledi.

Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA