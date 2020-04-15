Ankara'da, EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi

ANKARA'da, EGO otobüsüyle yolculuk yapan bir kişi, şoförün bildirmesi üzerine koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı- Ulus seferini yapan 106 hat numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen bir yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen otobüs şoförü Murat C., polisi arayarak yolcunun koronavirüs olabileceğini söyledi. Polis ekipleri, otobüs güzergahı üzerinde önlem alarak, aracı Mevlana Bulvarı'nda Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısında durdurdu. Otobüsteki yolcular, kontrollü şekilde tahliye edildikten sonra, koronavirüs şüphelisi yolcu da sağlık ekiplerince ambulansa alındı. İsmi açıklanmayan yolcu, hastaneye götürülerek, gözetim altına alındı. EGO otobüsü ise dezenfekte edilmek üzere belediyenin garajına götürüldü.

Otobüs şoförü Murat C., yolcunun hal ve hareketlerinin dikkatini çektiğini, sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelenerek polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA