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  3. Ankara'da ekmeğe zam: 1,5 TL'den 1,75 TL'ye yükseltildi

Ankara'da ekmeğe zam: 1,5 TL'den 1,75 TL'ye yükseltildi

Son dakika haberi... Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Alnıaçık, fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını belirterek, "Zamla Ankara'da 1.5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1.75 liraya yükseldi" dedi.

Ankara'da ekmeğe zam: 1,5 TL'den 1,75 TL'ye yükseltildi

Son dakika haberi... Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Alnıaçık, fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını belirterek, "Zamla Ankara'da 1.5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1.75 liraya yükseldi" dedi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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