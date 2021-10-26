Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bulunan evde öğle saatlerinde meydana geldi. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Erol İnal (63), eşi Ülker İnal ile bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı.

TARTIŞMA SONRASI KAN AKTI

Tartışma sonrası tabancasını alan Erol İnal, eşini vurarak öldürdü. Daha sonra aynı silahlı kendini vuran İnal yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.