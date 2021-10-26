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  3. Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar etti

Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartışma sonrası eşi Ülker İnal'ı silahla vurarak öldüren emekli astsubay Erol İnal, aynı silahla kendini vurup intihar etti.

Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay  Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bulunan evde öğle saatlerinde meydana geldi. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Erol İnal (63), eşi Ülker İnal ile bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı.

TARTIŞMA SONRASI KAN AKTI

Tartışma sonrası tabancasını alan Erol İnal, eşini vurarak öldürdü. Daha sonra aynı silahlı kendini vuran İnal yaşamına son verdi.

Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar etti

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar ettiAnkara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar ettiAnkara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar ettiAnkara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar ettiAnkara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar etti

Tayfun Altuntaş
Editör
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