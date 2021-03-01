Ankara'da eski eşe dehşet anları! Sokak ortasında delik deşik etti
Ankara’nın Sincan ilçesinde boşandığı eşi Gülizar Ö. ile konuşmak isteyen Necati Ö., çıkan tartışma sonucu sokak ortasında bıçakladı. Yaşanan olay gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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01 Mart 2021 Pazartesi 09:13
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