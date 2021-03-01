Ankara'da eski koca dehşeti! Boşandığı erkek tarafından sokak ortasında bıçaklandı

Başkentte boşanan Gülizar Ö. Necati Ö., arasında tartışma çıktı. Gülizar Ö, Necati Ö'nün konuşma isteğini reddedince bıçakla saldırıya uğradı.

Necati Ö., yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'yü iki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.