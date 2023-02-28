Ankara'da evinin çatısında gördüğü köpeklere, ateş açıp öldüren sanığa yakalama kararı

Başkentte tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren sanık Hanifi Karataş duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle hakim tarafından hakkında, yakalama kararı verildi.

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Ankara'da evinin çatısında gördüğü köpeklere, ateş açıp öldüren sanığa yakalama kararı

Başkentte tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren sanık Hanifi Karataş hakkında mahkeme, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki sanık Karataş'ın katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu.

Hakim, Karataş'ın geçen celse de mazeretsiz duruşmaya katılmadığını bildirerek, duruşma savcısına görüşünü açıklaması için söz verdi.

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Savcı, iki celsedir duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Karataş'ın avukatı ise müvekkilinin savunması alındıktan sonra beyanda bulunacağını söyledi.

Hakim, Karataş hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, davayı erteledi.

İddianamede Karataş'ın, 22 Mart 2022'de Mamak Türközü Mahallesi'ndeki evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü belirtilmiş, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ile "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

KAYNAK: AA

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