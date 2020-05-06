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Ankara'da fabrikada yangın-1

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'da fabrikada yangın-1

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Kahramankazan'da, sanayi kuruluşlarının yoğun bulunduğu Saray mahallesindeki boya fabrikasında çıktı. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntüler

Kaynak: DHA




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