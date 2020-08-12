İşte 12 Ağustos spor manşetleri! Haftanın önemli spor gelişmeleriBay Yanlış 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Özgür, Soner'e yumruk atıyor!Resmi Gazete kararları 12 Ağustos 2020! Resmi Gazete'de bugünSevilla, Wolverhampton'a karşı tek golle güldü: 0-1Shakhtar Donetsk, Basel karşısında bol golle yarı finale yükseldi: 4-112:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 12 Ağustos HADİ joker kodu nedir?Atiye dizisine mahkeme şoku!Ankara'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybettiMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Ağustos hava durumuAlev alan tüp paniğe neden oldu!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ankara'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti.

Ankara'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.00’de Ankara’nın Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Parkı önünde meydana geldi. Hasan Dağ (43) kontrolündeki 06 TLG 93 plakalı Lada markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Hüseyin Dağ, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Dağ'ın cansız bedeni, itfaiye erlerince çıkarıldıktan sonra, cenaze aracına yüklendi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.


FREN İZİ YOK

Kazaya ilişkin polis ekiplerince yapılan incelemede otomobilin fren izi olmadığı tespit edildi. Sürücünün neden kaza yaptığına ilişkin bilgi ise yapılan otopsi sonucunda belli olacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT