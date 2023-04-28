Ankara’da feci kaza! Personel servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 20 yaralı

Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışma etkisiyle iki araçta yol dışına savrulurken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

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Ankara’da feci kaza! Personel servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 20 yaralı

Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Ankara’da feci kaza! Personel servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 20 yaralı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza, Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan 06 BGB 772 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol dışına savrulurken, minibüs refüje düşerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Ankara’da feci kaza! Personel servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 20 yaralı

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

KAYNAK: İHA

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