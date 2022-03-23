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  3. Ankara’da feci olay! Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara’da feci olay! Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Başkent Ankara’da feci bir olay meydana geldi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanmış halde yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu. Öldürülen kişinin bir araçtan yol kenarına atıldığı belirtildi.

Ankara’da feci olay! Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda alınan bilgilere  göre, Altındağ'a bağlı Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı hattını arayarak yardım istedi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirtildi.

Ankara’da feci olay! Yol kenarında erkek cesedi bulundu

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Altındağ’da meydana gelen feci olayda, olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada ölen kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu ve bir araçtan yol kenarına atıldığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’da feci olay! Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara’da feci olay! Yol kenarında erkek cesedi bulundu

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