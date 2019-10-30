Ankara'da 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildi

ANKARA'da, Cumhuriyetin 96'ıncı yılı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesice "Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı" yürüyüşüne, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, milletvekilleri ve binlerce Ankaralı katıldı. Saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşkaabat Caddesi'nde toplanan kortej, ellerindeki meşaleler ve bayraklarla Anıtpark'a kadar yürüdü. Kortej, yürüyüş sırasında hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı ve Gençlik Marşı'nı okudu.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Anıtpark'ta gerçekleşen Athena konseriyle devam etti.

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Kaynak: DHA