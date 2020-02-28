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Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

ANKARA'da, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 44 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

ANKARA'da, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 44 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 2010, 2011, 2012 ile 2013 Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavlarının sorularını sınav öncesi aldığı belirlenen 121 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA




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