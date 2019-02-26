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Ankara’da FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı.

Ankara’da FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 FETÖ/PDY üyesi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 15'ni tutuklarken 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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