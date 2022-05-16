Ankara'da FETÖ/PYD soruşturması: 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma dahilinde gerçekleşen çeşitli suçlar nedeniyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAR NEDENİYLE GÖZALTI KARARI

Gerçekleştirilen gözaltı kararlarında, işlenen suçlar arasında şunlar yer aldı: "Üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev alma, örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kalma, gizlilik tedbirleri cümlesinden kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden hısımlarıyla iletişim kurma, eve tahsis edilmiş bylock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurma."

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA KARAR VERİLDİ

Aralarında halen kamu görevlisi olanların da bulunduğu 5 şüphelinin, biri hakkında 'bölge imamı' biri hakkında 'bölge talebe mesulü' olarak örgütte görev üstlendiği yönünde beyan ve teşhis bulunan dördünün ise bylock uygulaması kullanıcısı olmasından dolayı şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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