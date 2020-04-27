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Ankara'da gece korkutan deprem!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde gece saatlerinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da gece korkutan deprem!

Alınan bilgilere göre gece geç saatlerde Ankara'da deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

 




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