Ankara’da gecekondu yandı: 6 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, gecekonduda çıkan yangında 6 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1666. Cadde'de bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evin dışındaki kömürlük kısmından yükselen alevler, kısa sürede evin içerisini sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bekçiler kurtardı

Bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada evin bahçesine giren bekçiler camlara çıkarak yardım çığlıkları atan vatandaşları gördü.

Gecekondunun kapısını saran alevlerden dolayı kapının açılmaması üzerine içeride mahsur kalan 6 kişiyi kurtarmaya çalışan bekçiler, bahçede buldukları kazma ile camlardaki demir parmaklıkları söktü. Daha sonra içeride mahsur kalan 5'i yaşlı 6 kişiyi dışarıya çıkaran bekçiler, vatandaşları yanmaktan son an da kurtardı.

Dumandan etkilenen Hüseyin, Ali, Şahin, İbrahim ve Zahide Beyaztaş ile Güllü Karabulut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu gözlerle olayın şokunu üzerlerinden atamayan 6 kişiden Ali, İbrahim ve Zahide Beyaztaş'ın engelli olduğu dikkat çekti.

Gecekondu sakinlerinin çöplerden topladıkları plastik atıkları satarak geçimlerini sağladıkları öğrenilirken, gecekondunun bahçesinde çok sayıda plastik şişe olduğu görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA