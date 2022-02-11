Ankara'da genç kurye Ahmet Rüştü Bayar, görev esnasında feci şekilde hayatını kaybetti! Anbean görüntülendi, izleyenin yüreği sızladı!
Ankara'da kuryelik yapan 22 yaşındaki Ahmet Rüştü Bayar'a görevi esnasında araba çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kurye hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, Ankara’nın Çankaya İlçesinde meydana geldi. Malazgirt Mahallesi 929 Caddede yaşanan feci olayda edinilen bilgiye göre, sipariş için adrese seyir eden 22 yaşındaki moto kurye Ahmet Rüştü Bayar'a, İbrahim C.'nin yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü gözaltına alınırken, genç moto kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KURYE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada moto kurye Ahmet Rüştü Bayar ve sürücü İbrahim C. yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kurye Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sürücü İbrahim C. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.