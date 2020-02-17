Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü vurdu!
Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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