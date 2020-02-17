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  3. Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü vurdu!

Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü vurdu!

Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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17 Şubat 2020 Pazartesi 11:19

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