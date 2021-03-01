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Ankara'da hafta sonu yasak var mı? | Cumartesi yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Ankara'da hafta sonu yasak var mı? | Cumartesi yasak var mı? İşte detaylar...

Ankara'da hafta sonu yasak var mı? | Cumartesi yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" ifadelerini kullandı. Peki Ankara'da hafta sonu yasak var mı? | Cumartesi yasak var mı? İşte ayrıntılar...

ANKARA'DA HAFTASONU YASAK VAR MI?

Ankara, Türkiye koronavirüs risk haritasına göre orta riskli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve riskli illerde tamamen kalktı. Bunun dışında ülke genelinde süren 21.00 ila 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürecek.

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ 

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ  

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ 

Cumartesi yasak var mı? | İstanbul'da hafta sonu yasak var mı?

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. 

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.  Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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