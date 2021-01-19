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  3. Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü! Kuğulu Park buzla kaplandı!

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü! Kuğulu Park buzla kaplandı!

Başken Ankara, son yılların en soğuk gecesini yaşadı. Yoğun kar yağışı etkisini don ve buzlanmaya bırakırken Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park, buzla kaplandı.

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü! Kuğulu Park buzla kaplandı!

Ankara'da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı termometrelerde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle, Ankara'nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu. Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü! Kuğulu Park buzla kaplandı!

KUĞULAR BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü! Kuğulu Park buzla kaplandı!

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü
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